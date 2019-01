Atletiekclub blij met geplande uitbouw Netestadion Kristof De Cnodder

14 januari 2019

17u38 0

Atletiekclub Lyra reageert positief op het voornemen van het Lierse stadsbestuur om te investeren in het stedelijke Netestadion. De huidige kleedkamers en het sanitair voldoen eigenlijk niet meer aan de noden van de gebruikers en daar wil de stad in deze legislatuur een mouw aan passen.

De uitbouw van de kleedkamers van het Netestadion aan de Aarschotsesteenweg was één van de vele intenties die het Lierse stadsbestuur eind vorige week bekend maakte tijdens de voorstelling van het nieuwe bestuursakkoord. De concrete uitwerking van die plannen moet nog gebeuren, maar bij AC Lyra - één van de hoofdgebruikers van het stadion en de bijhorende infrastructuur - reageerde men alvast opgetogen.

“Eind vorig jaar maakten we onze verzuchtingen bekend aan de beleidsmensen van de stad Lier en het doet ons plezier dat men wil meedenken”, zegt secretaris Gerry Follens van AC Lyra. “De atletiekpiste op zich is prima, maar de rest van de accommodatie kan een upgrade gebruiken. Onze vereniging telt 650 leden en eigenlijk hebben we meer kleedruimtes en douchegelegenheid nodig voor onze trainingen en wedstrijden.”

Overigens is Lyra niet de enige club die het Netestadion benut. Er is immers ook nog AC Lierse. De verdeling van de trainingsuren is niet altijd evident en bij Lyra denkt men dat een fusie of een verregaande samenwerking de zaken zouden vergemakkelijken. “Een fusie tussen beide clubs lijkt ons een win-winsituatie”, verkondigde Lyra-voorzitter Simon Chovau tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. “Het zou alleszins een stap voorwaarts zijn voor de atletieksport in Lier. De eerste verkennende gesprekken hieromtrent werden onlangs gevoerd.” Hoe dan ook lijkt een fusie nog niet voor morgen. Bij AC Lierse lijkt men naar verluidt minder overtuigd van het nut van samensmelting.