Asfalteringswerken kruispunt Hagenbroek-Noord en Ranstsebinnenweg 11 augustus 2018

Ter hoogte van het kruispunt Hagenbroek-Noord en de Ranstsebinnenweg is de asfaltbestrating in zeer slechte staat. Omdat dit kruispunt voor de helft op het grondgebied van Ranst ligt, bood de gemeente Ranst aan om de herstelling mee op te nemen in hun aanbesteding 'Asfaltwerken 2018' en de kosten ervan te delen met de stad Lier.





Het schepencollege keurde dit aandeel van Lier in de asfaltherstelling kruispunt Hagenbroek-Noord en Ranstsebinnenweg goed. Een timing van de werken volgt zo snel mogelijk.





(WAE)