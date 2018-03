Arbeiders bevangen door dampen 23 maart 2018

De brandweerzone Rivierenland is gisteren moeten uitrukken naar Phlippo Showlights langs de Joseph Van Instraat. In een goederenlift ontstond er donderdag een lek in de hydraulische leiding. Hierdoor kwam er olie vrij. Door de warmte ontstonden er dampen die ervoor zorgden dat twee werknemers bevangen raakten. Zij werden preventief overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Ter plaatse moest de brandweer korrels gooien over de gelekte olie op de eerste verdieping. De andere medewerkers van het bedrijf werden geëvacueerd. Zij mochten na een half uur opnieuw naar binnen. De lift werd wel afgesloten. Die zal nu moeten worden hersteld. (TVDZM)