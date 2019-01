Antwerpsestraat gaat weer twee winkels verliezen Kristof De Cnodder

25 januari 2019

In de Antwerpsestraat in Lier staan er (alweer) twee winkels op het punt te verdwijnen. Boekhandel De Boekanier en interieurzaak Melanie en Lewie houden momenteel een totale uitverkoop, met het oog op een nakende sluiting. En zo wordt de leegstand in Liers bekendste winkelstraat wellicht nog een beetje groter.

Wie door de Antwerpsestraat in Lier wandelt, kan er niet naast kijken: heel wat winkelpanden zijn momenteel niet in gebruik. En binnen afzienbare tijd verdwijnen er nog twee handelszaken. Eén van die twee is De Boekanier, een gezellig ingericht boekenwinkeltje, gelegen op de hoek met de Grote Markt.

“Met pijn in het hart stoppen we er mee”, vertelt Janine Hendriks, die de winkel twee jaar geleden oprichtte samen met haar dochter Marijke Van Hauwaert. “Het was een plezier om samen te werken met mijn dochter en we hebben allebei ook een hart voor boeken, maar de zaak bleek jammer genoeg niet rendabel genoeg. De hoge huurprijs die we voor dit pand betalen en het feit dat alsmaar meer mensen online boeken bestellen deden ons de das om. We dachten dat ons winkelconcept sterk genoeg zou zijn om te overleven, maar het bleek erg moeilijk.”

Janine en Marijke houden nu een uitverkoop aan verminderde prijzen. Als de huidige voorraad op is, stopt het verhaal van De Boekanier definitief. “Zelf werkte ik nog deeltijds in de bibliotheek van Boechout. Ik heb intussen opnieuw meer uren aangevraagd. Ik blijf dus tussen de boeken”, verklapt Janine. “Mijn dochter gaat nu iets totaal anders doen.”

Iets verderop, op de hoek van de Antwerpsestraat en de Kartuizersvest, loopt ook Melanie en Lewie op zijn laatste benen. In de etalage van de zaak hangen eveneens bordjes met ‘totale uitverkoop’. Hier gaat de uitbater - die we niet konden strikken voor verdere commentaar - binnenkort met pensioen. Ook Melanie en Lewie was nog maar een dikke twee jaar gevestigd in de Antwerpsestraat. Voordien was in het zelfde gebouw onder andere kledingwinkel Talking French ondergebracht. Net als bij De Boekanier is het onduidelijk wat er op korte termijn met de winkelruimte zal gebeuren.

De kans is niet denkbeeldig dat er dus twee leegstaande winkels gaan bij komen in de Antwerpsestraat. Om dat fenomeen te counteren kondigde het Lierse stadsbestuur recent extra maatregelen aan. Bedoeling is om in deze legislatuur de leegstandstaks te verhogen en te laten stijgen naarmate een winkel in het kernwinkelgebied langer ongebruikt blijft. Op die manier hoopt de stad zo de torenhoge huurprijzen die er vaak worden gehanteerd te doen zakken. Zo zou Lier centrum opnieuw aantrekkelijker moeten worden voor (beginnende) handelaars. “Een uitstekende maatregel, maar voor ons komt die helaas te laat”, besluit Janine van De Boekanier.