Antwerpsesteenweg krijgt veiligere oversteekplaatsen 07 juli 2018

02u29 0 Lier Eindelijk komt er een veilige oversteekplaats op de drukke Antwerpsesteenweg, één van de belangrijkste toegangswegen naar de stad. Aan de twee bushaltes ter hoogte van de apotheek en net voor de tunnel gaat Eandis een verlichtingspaal plaatsen zodat het zebrapad verlicht en veiliger wordt.

"Wij zijn blij dat er eindelijk iets gedaan wordt aan de veiligheid van de oversteekplaatsen. Blijkbaar heeft schepen Bert Wollants (N-VA) nu ook het licht gezien.... Waar verkiezingen al niet goed voor zijn. Maar we zijn content: 't is een grote stap in de goede richting", zeggen bewoners van de Antwerpsesteenweg.





Dodelijke ongevallen

"Er blijven wel nog altijd gevaarlijke oversteekplaatsen, onder meer ter hoogte van bakker Steenackers. Jaren geleden gebeurden er zelfs twee dodelijke ongevallen omdat zebrapaden slecht of zelfs niet eens verlicht waren. Wat we tot slot niet begrijpen, is waarom de veiligheid van zebrapaden al niet werd aangepakt bij de heraanleg van het fietspad enkele jaren geleden." Een terechte opmerking, vindt Schepen Bert Wollants. "Het zou inderdaad handiger geweest zijn moesten de werken gelijktijdig met de heraanleg van het fietspad gebeurd zijn. Maar toen had de stad daar echter nog geen centen voor. De plaatsing van verlichting aan een oversteekplaats kost 3.000 à 4.000 euro", zegt Bert Wollants nog.