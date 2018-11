Anne-Marie en Gommaar zestig jaar getrouwd Kristof De Cnodder

08 november 2018

Gommaar Rits (81) en Anne-Marie Schoenmakers (78) uit Lier zijn zestig jaar getrouwd en werden daarvoor vandaag gefeliciteerd door schepen van Burgerlijke Stand Rik Pets (N-VA).

De twee rasechte Lierenaars leerden mekaar destijds kennen in café Het Witte Paard, dat inmiddels al is verdwenen. Gommaar (die vroeger lasser was) en Anne-Marie (een voormalige kleermaakster) hebben twee kinderen, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Komend weekend is er een feestje gepland in familiekring.