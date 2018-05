Amper 1 op de 10 inwoners vindt dat gemeente genoeg luistert 24 mei 2018

Vandaag organiseert PVDA Lier 'Jouw gedacht in de spotlight'. Daar wordt de uitslag van de Grote Bevraging van Lier gepresenteerd en gaat de partij in discussie met het publiek over de speerpunten van hun programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maar liefst 558 Lierenaars namen de tijd om hun gedacht te geven over wat anders moet in Lier.





De PVDA maakte al enkele cijfers bekend. Slechts 12% van de Lierenaars vindt dat de gemeente voldoende luistert. 48% vindt dat hij of zij onvoldoende inspraak heeft. Slechts 24 % vindt dat het stadsbestuur begaan is met het welzijn van elke Lierenaar. 59% vindt leefbaarheid en duurzaamheid heel belangrijk en staat in de top drie.





De belangrijkste thema's volgens de bevraagden: mobiliteit' (54%), 'properheid en afvalbeleid' (53%) en 'wonen' (47%). Daarna volgt 'sport, cultuur en ontspanning' (27%) en ook nog 'democratie en participatie' (24%). Bij de populairste voorstellen vinden we op nummer één een 'goedkoper en fair afvalbeleid en -diensten' met 51%.