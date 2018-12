Amateuractrices maken debuut in Vorst Nationaal Kristof De Cnodder

19 december 2018

09u57 0

Amateuractrices Anouk Lambrechts en Elien Kevelaerts (allebei 26) uit Lier staan voor een spannend avontuur. Dit weekend zijn ze te zien in de groots opgezette operavoorstellingen ‘Nabucco’ en ‘La Bohème’ in Vorst Nationaal. “We zijn slechts figurant, maar spelen voor een paar duizend toeschouwers wordt sowieso speciaal.”

Normaal spelen hartsvriendinnen Anouk Lambrechts en Elien Kevelaerts samen bij het Lierse amateurgezelschap Arlecchino, maar nu vrijdag en zaterdag maken ze een interessant zijsprongetje. De jongedames krijgen namelijk de kans om te figureren in twee massaproducties van het professionele productiehuis Music Hall.

“Regisseur van dienst is Jean-François D’Hondt. Met hem werkte ik al samen bij toneelkring Streven uit Mortsel”, opent Anouk. “Jean-François vroeg ons of we interesse hadden om mee te doen. Vanzelfsprekend gingen we daar graag op in. Normaal treden we op voor enkele tientallen mensen, nu worden er twee keer om en bij de drieduizend toeschouwers verwacht. Dat we geen tekst hebben, vinden we niet erg. Deze belevenis is zo al spannend genoeg.”

“Zingen kunnen we trouwens niet en dat is nogal een nadeel als je een grote rol in een opera ambieert”, lacht Elien. “Desondanks houden we allebei wel van het genre. We zijn al lang blij dat we zoiets eens van binnenin kunnen meemaken. Naast ons doen er trouwens slechts drie andere Belgen mee. De rest van de acteurs en muzikanten – ik schat zo’n man of honderdvijftig – werd overgevlogen uit Bulgarije. Zij maken hier promotie voor de twee stukken en willen er later mee gaan rondtoeren. Dat toeren zal dan wel zonder ons gebeuren.”

Dinsdagavond repeteerden Anouk en Elien een eerste keer met hun Bulgaarse collega’s. “Het was best indrukwekkend”, vertelt Anouk. “De hoofdrolspelers hebben echt veel talent. Voor ons persoonlijk liep het ook goed. Verspreid over twee dagen spelen wij verschillende figurantenrollen, gaande van Joodse maagden, over prinsessen, tot lijfwachten.”

Hun optreden in Vorst Nationaal is absoluut iets om naar uit te kijken, maar er van dromen om ooit professioneel actrice te worden doen Anouk en Elien niet. “We nemen onze hobby serieus en willen graag een bepaald niveau halen, maar echt leven van het acteerwerk is voor weinig mensen weg gelegd”, beseffen de twee vriendinnen. Anouk is momenteel actief in de verzekeringssector en Elien werkt bij productiehuis Zodiak, bekend van De Buurtpolitie. “Intussen blijven we natuurlijk met heel veel plezier meespelen met Arlecchino. In februari gaat ons nieuwe stuk ’t Ros B in première. Ook dan staan we weer samen op de planken.”

Maar eerst dus nog even Vorst Nationaal veroveren. Vrijdag is er Nabucco, zaterdag La Bohème (telkens om 20 uur). Meer info en kaarten via www.musichall.be