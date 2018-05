Alvast de outfit eens passen voor Mariale Kinderprocessie 31 mei 2018

Lopke Breurs (13), Marthe Guilliams (6), Violette Van Steenkiste (6) en vele andere kindjes hebben gisteren de kleertjes gepast voor de Mariale Kinderprocessie op het Begijnhof. "Ik mag Onze-Lieve-Vrouw uitbeelden. Mijn outfit? Die bestaat uit een satijnen kleed, een kanten sleep en een kroontje op mijn hoofd", zegt Lopke fier. "En wij zijn engeltjes met mooie vleugels", lachen Martha en Violette. "Wie nog wil komen passen met zijn kids kan contact opnemen, want we hebben nog 'Bernadetjes in het blauw', engeltjes, strooiers en pages nodig", geeft Monique Quaeyhaegens, die ieder jaar de processie mee organiseert, nog mee. Monique is bereikbaar via het nummer 0473/482 947. (WAE)