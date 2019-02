Alphonse viert 103de verjaardag: “Dankzij goede genen en gezond eten” Kristof De Cnodder

27 februari 2019

Alphonse Eysermans uit Lier vierde begin deze week zijn 103de verjaardag. Vandaag kreeg de jarige felicitaties en een geschenkpakket van het stadsbestuur.

“Een geheim om zo oud te worden is er niet”, beweert Alphonse, die nog in prima gezondheid verkeert. “Je moet gewoon geluk hebben met je genen en verder een beetje discipline hebben. Roken, drinken en vettig eten is bijvoorbeeld allemaal niet aan mij besteed.”

Sinds vier jaar woont Alphonse in een serviceflat aan woonzorgcentrum Sint-Jozef. In Alphonse zijn appartementje tref je geen tv of computer aan, maar wel een goed gevuld boekenrek. “Ik was vroeger bibliothecaris in Lier en in het rusthuis ben ik dat eigenlijk nog steeds, maar dan op vrijwillige basis. Ik breng boeken rond naar andere rusthuisbewoners die daar interesse in hebben. Zo blijf ik in beweging. Als je gewoon in je zetel blijft zitten, verslijt je vanzelf”, lacht Alphonse.

Voor het overige krijgt de 103-jarige regelmatig bezoek van zijn drie kinderen, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. De vrouw van Alphonse overleed al in 1994.