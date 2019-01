Alle OCT’s krijgen conische vulsluis Ingreep moet leiden tot minder verstoppingen Kristof De Cnodder

30 januari 2019

09u05 0

De ondergrondse collectieve afvalsystemen (OCT’s) in Lier krijgen nog dit jaar een upgrade. De vulsluizen van de in totaal 58 OCT’s worden conisch in plaats van vierkant, wat tot minder verstoppingen zou moeten leiden. De ingreep kost de stad een kleine 28 000 euro.

Al sinds de invoering van de OCT’s, begin 2010, duiken er met de regelmaat van de klok problemen op. Vaak raken de vulsluizen geblokkeerd, wat grote ergernissen bij de burgers tot gevolg heeft. Regelmatig worden afvalzakken gewoon achter gelaten vlakbij een defecte OCT. Een proefproject met een conische vulsluis aan de Eeuwfeestlaan werd positief geëvalueerd. Bij de conische sluis kwamen vuilniszakken minder snel vast te zitten.

Gemeenteraadslid Marcel Taelman (Hart voor de Burger) bracht het thema tijdens de jongste raadszitting nog eens naar boven, waarop schepen voor afvalbeleid Ivo Andries (Open VLD) goed nieuws bracht. In de komende maanden zullen alle OCT’s op Liers grondgebied een andere vulsluis krijgen.

Het prijskaartje voor de stad zal ‘slechts’ 28 000 euro bedragen, in plaats van de eerder genoemde 77 000 euro. Intercommunale Ivarem, die de afvalverwerking in Lier verzorgt, werkte recent een nieuw voorstel uit. Ivarem gaat er van uit dat de ingreep zichzelf op termijn zal terugbetalen omdat men minder vaak een technicus zal moeten langs sturen voor een herstelling.