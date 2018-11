Alexia valt in de prijzen met scriptie Kristof De Cnodder

28 november 2018

De uit Moen afkomstige en in Lier wonende historica Alexia Coussement (24) werd onlangs derde bij de Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog. Alexia maakte een scriptie over de Belgische kunsthandel in die oorlogsjaren.

“Aangezien ik afkomstig ben uit Zuid-West-Vlaanderen en er daar tijdens de Eerste Wereldoorlog hard werd gevochten was ik altijd al geïnteresseerd in dat onderwerp”, vertelt Alexia. “Tijdens mijn masterjaar aan de universiteit van Leuven maakte ik dan ook een scriptie die aan de Eerste Wereldoorlog was gelinkt. Mijn onderzoek leert dat er tijdens de oorlogsjaren wel degelijk kunst werd verhandeld, terwijl vroeger algemeen werd aangenomen dat de mensen toen geen geld hadden om te spenderen aan kunstwerken.”

De vzw Scriptie en de Vlaamse overheid beloonden Alexia voor haar werk met een oorkonde en een geldprijs van 250 euro.