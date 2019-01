Aikido Mizu Dojo klinkt op succesvolle doorstart Kristof De Cnodder

07 januari 2019

Krijgskunstclub Aikido Mizu Dojo uit Lier vierde onlangs haar vijfde verjaardag. Het is te zeggen: de vereniging bestaat eigenlijk al van in 1998, maar nam vijf jaar geleden een doorstart.

“Op dat moment telde de club nog een handvol leden en lag de werking min of meer stil”, vertelt spreekbuis Roel Suetens. “Samen met enkele andere mensen heb ik toen mijn schouders er onder gezet en intussen is het ledenaantal aangegroeid tot 55. Sinds de doorstart bieden we ook trainingen aan kinderen aan en dat blijkt een succes. Elke woensdag en zondag komen de leden samen om te trainen in sporthal ’t Spui.”