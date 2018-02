Agressor dancing La Rocca krijgt werkstraf 06 februari 2018

De rechter in Mechelen heeft een jongeman schuldig bevonden aan het slagen en verwonden van een bezoeker van dancing La Rocca in Lier. De feiten dateren van 30 juli 2016. De beklaagde ging door het lint na een discussie over zijn gsm-toestel. Het slachtoffer had die telefoon afgenomen en in zijn broekzak gestoken. Buitenwippers moesten ingrijpen maar de ruzie zette zich verder op de parking van de dancing. Er volgden rake klappen en stampen. Het slachtoffer bloedde hevig, had het bewustzijn verloren en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De man werd voor deze feiten eind vorig jaar al een keer veroordeeld maar tekende verzet aan. Hij vroeg op de zitting een opschorting van straf. Gelet op de ernst van de feiten ging rechter Erika Colpin daar niet op in. De jongeman kreeg een werkstraf van tachtig uur of een celstraf van acht maanden. Er werd ook nog een geldboete opgelegd van 900 euro. (TVDZM)