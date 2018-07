Afscheid van Joris Avontroodt 28 juli 2018

Vandaag wordt afscheid genomen van Joris Avontroodt, voormalig gemeenteraadslid voor LIER MM. De man was al twee jaar ziek en overleed vorige week op 70-jarige leeftijd. Joris Avontroodt had twee zonen, Tom en Yves, en één dochter Ellen. Yves kwam helaas in 2003 om het leven bij een ongeval. Joris Avontroodt was heel sociaal ingesteld en was stichtend lid van de Ronde Tafel 101. Je kan vandaag afscheid van hem nemen om 12 uur in aula Erica van het afscheidscentrum Kloosterheide, Kesselsesteenweg 97 in Lier. (WAE)