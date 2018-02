Afscheid van ex-trainer Lyra Walter Van Hove (84) 10 februari 2018

Vandaag om 10 uur wordt afscheid genomen van Walter Van Hove, oudspeler, trainer en afgevaardigde van K. Lyra TSV. Hij werd geboren in Lier op 30 oktober 1933 en overleed onverwacht in het UZA in Edegem op 4 februari 2018. Hij laat zijn echtgenote Simonne Vercammen achter. De afscheidsplechtigheid vindt plaats in de parochiekerk van het Heilig Kruis aan het Renaat Veremansplein in Lier. (WAE)