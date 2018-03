Afscheid nemen bespreekbaar maken via toneel 09 maart 2018

02u49 0 Lier Vriendinnen Annick Beirinckx en Annick De Smet voeren vandaag en morgen het theaterstuk 'Hard hart' op dat het afscheid van een dierbare overledene bespreekbaar moet maken.

Annick Beirinckx (37) uit Lier en Annick De Smet (53) uit Massenhoven hebben twee jaar geleden 'Jouw Verhaal' opgestart. Daarbij verzorgen ze gepersonaliseerde vieringen. "We organiseren huwelijksceremoniën, maar ook afscheidplechtigheden voor overledenen", vertellen ze. "We merken echter dat afscheid nemen moeilijk bespreekbaar blijft. Daarom wilden we het thema via toneel bespreekbaar maken. 'Hard hart' gaat over twee zussen die hun moeder verliezen. Aan haar sterfbed beloven ze altijd voor elkaar te zullen zorgen. Terwijl de oudste elke dag gaat werken, moet de jongste binnen blijven voor haar gezondheid. Zij fantaseert over een wereld waar hun moeder een engel is en waar ze geen kwetsbaar hart meer heeft."





De opvoeringen vinden vandaag en morgen om 20.30 uur plaats in Salle d'Eau op de Grote Markt in Lier. Daarna kan 'Hard hart' geboekt worden door culturele centra, verenigingen, maar ook scholen.





Info: jouwverhaal@telenet.be.





(WAE)