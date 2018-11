Afghaanse man (25) knijpt in billen van minderjarige Tim Van der Zeypen

15 november 2018

14u30 2 Lier Een 25-jarige Afghaan uit Lier riskeert een celstraf van tien maanden met uitstel. Omwille van het taalprobleem oordeelde het parket dat voorwaarden niet mogelijk waren. De verdediging vroeg om een werkstraf.

De twintiger kwam op 11 juni 2018 zijn slachtoffer, een minderjarig meisje, tegen in de buurt van het station van Lier. “Plots kneep hij in het achterste van zijn slachtoffer, nadien begon hij haar te achtervolgen. Initieel om zich te excuseren maar al snel probeerde beklaagde zijn slachtoffer te zoenen”, klonk het in de vordering van het parket. “Het slachtoffer kon ontkomen maar voordat ze vluchtte, werd ze nog in de schaamstreek vastgepakt.”

4,5 jaar geleden kwam de Afghaan naar België. Als politiek vluchteling. Ondanks hij momenteel Nederlands aan het leren is, vond het parket zijn kennis nog te beperkt om voorwaarden en begeleidingen voor te stellen. Het eiste een celstraf van tien maanden met een enkelvoudig uitstel.

Culturele achtergrond

De verdediging betwistte de feiten niet en vroeg een werkstraf. Advocaat Pieter De Wit, die de verdediging van de twintiger op zich nam, vroeg aan de rechtbank om rekening te houden met zijn jonge leeftijd en met zijn culturele achtergrond. Op het moment van de feiten was het ramadan en verloor beklaagde door het vasten naar verluidt de controle. “Hij had zijn seksuele driften niet onder controle”, aldus de raadsman nog. “In zijn thuisland is sex een taboe waardoor hij in België in een geheel nieuwe wereld terecht kwam. Dat betekent dat hij zich moet aanpassen maar dat vergt tijd.”

De jongeman gaf de rechters nog mee dat hij spijt heeft van zijn daden en begrijpt dat hij zich zo niet mocht gedragen. Voorzitster Jessica Bourlet besloot de zitting met een uitbrander: “Je moet leren je handen thuis te kunnen houden.” Vonnis op 13 december.