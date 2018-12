Afghaan krijgt werkstraf nadat hij in billen kneep van minderjarige Tim Van der Zeypen

13 december 2018

10u00 4 Lier Een 25-jarige Afghaan uit Lier heeft een werkstraf gekregen van 120 uur. De twintiger stond terecht voor aanranding. Hij kneep in de billen van een minderjarig meisje.

De feiten dateren van afgelopen zomer. Hij kwam zijn slachtoffer toen tegen in de buurt van het station in Lier. “Plots kneep hij in het achterste van zijn slachtoffer, nadien begon hij haar te achtervolgen. Initieel om zich te excuseren maar als snel probeerde beklaagde zijn slachtoffer te zoenen”, klonk het in de vordering van het parket. “Het slachtoffer kon ontkomen maar voordat ze vluchtte, werd ze nog in de schaamstreek vastgepakt.” De Afghaan kwam volgens zijn verklaringen 4,5 jaar geleden als politiek vluchteling naar België. Zijn advocaat Pieter De Wit betwistte de feiten niet. “Op het moment van de feiten was het Ramadan en verloor de twintiger de controle door het vasten”, klonk het. “Hij had zijn seksuele driften niet onder controle.”

“Geen excuus mogelijk”

De verdediging vroeg verder nog om rekening te houden met zijn culturele achtergrond alsook zijn jonge leeftijd. “Een effectieve celstraf zou zijn toekomst in het gedrang brengen”, luidde het nog in de pleidooien. De rechters in Mechelen oordeelden dat de feiten bewezen waren en noemde ze bijzonder ernstig. “Ze tonen een gebrek van respect aan”, motiveerde voorzitster Jessica Bourlet het vonnis. “Er bestaat geen enkel excuus om dergelijke feiten van seksuele agressie tegenover vrouwen te verantwoorden.” Het parket eiste een celstraf van tien maanden met uitstel maar daar ging de rechtbank niet op in. Het werd een werkstraf van 120 uur. Voert hij deze niet uit binnen het jaar, riskeert hij alsnog een celstraf van tien maanden.