Afbraak oude normaalschool al ver gevorderd Sloop zou klaar moeten zijn tegen eind mei Kristof De Cnodder

29 maart 2019

15u04 0

De afbraakwerken aan de vroegere Rijksnormaalschool in Lier zijn al aardig opgeschoten. “De sloop zit mooi op schema. Tegen eind mei zou de afbraakfase afgerond moeten zijn”, vertelt Joris Van Gestel van projectontwikkelaar CAAAP. Op de normaalschoolsite komen zowat 140 wooneenheden, enkele buurtwinkels, een horecazaak en een gebouw voor startende ondernemers.

Een deel van de oude normaalschool in de Berlaarsestraat blijft overeind en zal binnen het gemengde stedelijke project een andere bestemming krijgen. Een ander deel van de gebouwen wordt met de grond gelijk gemaakt. Die afbraak verloopt volgens plan. “De bovengrondse sloopwerken staan al ver”, zegt werfcoördinator Joris Van Gestel. “Binnenkort kunnen we beginnen met het ontmantelen van de ondergrondse funderingen. Dat gebeurt onder toezicht van een archeoloog. Nadien kunnen we dan effectief beginnen bouwen en verbouwen.”

In het project zijn ook twee ondergrondse parkings en het nodige openbaar groen voorzien. De stad Lier – die sinds 2012 eigenaar is van de gronden in kwestie – hoopt dat alles volledig klaar zal zijn tegen 2024.