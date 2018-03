Actrice Rachel Hendrickx (79) overleden TONEELKRING DE SCHOOLBOND IS IN ROUW BERTJE WARSON

10 maart 2018

02u30 0 Lier Actrice Rachel Hendrickx, die meer dan 55 jaar op de planken stond, is op 79-jarige leeftijd overleden. Samen met haar broer Jan maakte ze toneelkring De Schoolbond groot. Met de hulp van vrijwilligers stampten ze een eigen theater uit de grond.

Toneelkring De Schoolbond is in rouw. Hun actrice Rachel Hendrickx overleed woensdag. Zij werd 79 en had één dochter Nadia die ook toneel speelde. Neef Jan Hendrickx, die ook voorzitter is van De Schoolbond, vertelt dat zijn tante Rachel de laatste twee jaar erg ziek was. "Woensdag is zij zachtjes van ons heen gegaan. Zij laat een grote leegte na. Ook de jongeren zijn erg aangedaan. Dat bewijst wat voor een grote en prachtige persoonlijkheid zij was", zegt Jan Hendrickx junior.





In 2014 vierde De Schoolbond zijn 120ste verjaardag. "Mijn broer Jan stond 57 jaar op de planken en ik 55 jaar, we speelden samen zo'n 400 stukken. De opvoeringen zijn niet te tellen. Wij zijn zo fier dat we het zo ver gebracht hebben", zei Rachel Hendrickx bij die verjaardag.





Schoenfabriek

Rachel Hendrickx was zeventien toen ze haar eerste toneelstuk speelde met regisseur Luc Philips. Zij had meteen de toneelmicrobe te pakken. "Wij zijn de enige toneelkring die een eigen theater uit de grond gestampt heeft. Mijn broer Jan zei plots tegen mij: de schoenfabriek in de Predikherenlaan staat te koop. Hij heeft veel geriskeerd maar meteen stond een horde vrijwilligers klaar die jaren aan een stuk al hun vrije tijd opofferden om alles steen voor steen te verbouwen en het is gelukt", vertelde ze vier jaar geleden. "We hebben een prachtig theater en foyer waar al 20 jaar geschiedenis wordt geschreven. In 2009 stond ik vijftig jaar op de planken en heb toen 'Eén vloog over het koekoeksnest' gespeeld, een stuk over psychiatrische patiënten. Maar 'De Wonderdoenster' was mijn lievelingstuk."





In 2012 trad ze voor de laatste keer op met de tragikomedie 'De Caraïbische Zee'. Ze speelde ook eens mee in 'Bompa Lawijt' op VTM.





"Jan en ik zijn ondertussen allebei in schoonheid gestopt", zei Rachel Hendrickx vier jaar geleden. "Mijn gezondheid laat het niet meer toe, dat doet pijn en ik mis het toneel heel erg. Maar wij zijn heel fier dat we het zo ver gebracht hebben. De Schoolbond is nog altijd een grote familie met 250 leden, 50 acteurs en actrices, een bloeiende jeugdafdeling en tal van medewerkers voor en achter de schermen. En de mooie herinneringen koesteren we in ons hart."





Momenteel speelt De Schoolbond de productie 'De vrouw in het zwart'. "De opvoeringen lopen gewoon verder omdat Rachelleke het zo zou gewild hebben."