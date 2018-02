Actie gestart voor Onze-Lieve-Vrouwbeeld 14 februari 2018

Drie Onze-Lieve-Vrouwbeelden, in het bezit van de stad Lier, zijn veel waardevoller dan lang werd aangenomen. Dat zegt Hans Nieuwdorp, oud-hoofdconservator van de Kunsthistorische Musea van Antwerpen. "Wereldwijd zijn er maar enkele 14de-eeuwse beelden uit het Brabantse bewaard gebleven", zegt hij.





Bombardement

Voor een van de Mariabeelden gaat het Liers Genootschap voor Geschiedenis een actie op poten zetten om het te restaureren en in zijn oorspronkelijke staat te laten schitteren. Dat beeld, dat bij de Gasthuiszusters in 'De Brug' staat, verkeert immers in lamentabele staat. Zo raakte het onder meer beschadigd door bombardementen in WO I en door de strenge vorst en waterinsijpeling in 2012. Het hoofd viel van het beeld uit de nis en raakte zijn kroon kwijt. Het beeld dateert van 1383 en prijkte op het toenmalige stadhuis van Lier. (WAE)