Achttien slimme camera's in gebruik 25 april 2018

Een netwerk van 18 slimme camera's langs de invalswegen van Lier en Koningshooikt is zopas in gebruik genomen. "Achttien ANPR-camera's (camera's met automatische nummerplaat herkenning) zijn op negen sites operationeel. Ze werden geïnstalleerd op hoge palen aan de Antwerpsesteenweg (2), Hagenbroeksesteenweg, Aarschotsesteenweg, Mechelbaan, Mechelsesteenweg (2), Liersesteenweg (grondgebied Emblem-grens Lier) en de Grote Markt. Het systeem leest ook probleemloos buitenlandse én gepersonaliseerde nummerplaten", legt korpschef Werner Cazaerck uit.





"Heel het toezichtscameranetwerk en dat zijn er veertig, werd dit jaar vernieuwd met hoge resolutie-camera's en enkele multi-lenscamera's. Er worden er ook nog voorzien aan het Jeugdcentrum Moevement en aan de Paardendrink in de Lantaarnstraat", zegt politiecommissaris Fons Claes.





Burgemeester Frank Boogaerts lichtte ook de criminaliteitscijfers toe. "De criminaliteit in Lier daalt. In 2015 telden we 2.820 misdrijven, in 2016 waren er dat 2.736 en in 2017 nog 2.335 geregisteerd feiten. In vijf jaar daalden de feiten met ruim 20%. De meeste inbreuken zijn diefstal en afpersing, verdovende middelen, beschadigingen van eigendommen, misdrijven tegen de lichamelijke integriteit en dronkenschap en alcohol. De aandachtspunten blijven onder meer inbraken, drugs en verkeersveiligheid", aldus de burgemeester. (WAE)