Acht leerbedrijven komen naar Lierse zaterdagmarkt Kristof De Cnodder

22 maart 2019

10u52 0

De wekelijkse zaterdagmarkt in Lier wordt morgen uitgebreid met enkele bijzondere kraampjes. Acht leerondernemingen van vier verschillende scholen uit de regio krijgen de kans om tijdens de markt hun producten aan de man te brengen. De twee meest in het oog springende leerbedrijven zullen een prijs krijgen van de stad Lier.

In leerondernemingen leren scholieren om zelf een eigen winkeltje te runnen. Op die manier doen ze al ervaring op met het oog op het latere beroepsleven. Het Sint-Ursula Instituut uit Lier, het Sint-Ursula Instituut uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Het Sint-Norbertusinstituut uit Duffel en het Heilig-Hartcollege uit Heist-op-den-Berg sturen nu één of meerdere leerbedrijven naar de markt in Lier. Een jury (die onder andere bestaat uit Lierse schepen van Lokale Economie Rik Verwaest (N-VA), de Lierse marktmeester en leden van de plaatselijke economische raad) zal de kramen beoordelen. Criteria als originaliteit en assertiviteit worden daarbij in acht genomen.

U kan de kramen in kwestie tussen 8 en 13 uur vinden op het Felix Timmermansplein.