Acht gewonden bij rellen in stadion RISICOMATCH TUSSEN LIERSE EN BEERSCHOT-WILRIJK IN 1B ONTAARDT PATRICK LEFELON TIM VAN DER ZEYPEN

02u38 0 BELGA Vuurpijlen werden heen en weer geschoten tussen de twee supportersvakken. Lier Voetbal was afgelopen zaterdag even geen feest. De wedstrijd tussen Lierse SK en Beerschot-Wilrijk werd stilgelegd na rellen in het stadion. Tussen beide supporterclans werden vuurpijlen afgeschoten. Acht mensen raakten gewond, twee moesten naar het ziekenhuis.

Nog voor aanvang was duidelijk dat er een gespannen sfeer zou heersen. Kort voor het begin van de risicomatch verzamelde een grote hoeveelheid supporters van Lierse en werd er in groep én gewapend met Bengaals vuur en vuurpijlen naar het Lisp getrokken. In het het stadion bleef het rustig tot het 1-0 werd. De supporterskernen begonnen hierop elkaar te bekogelen met vuurpijlen. De rust keerde aanvankelijk terug maar escaleerde opnieuw in de tweede helft. De wedstrijd werd zelfs even stilgelegd. "Vier supporters raakten gewond", aldus de Lierse politie. "Ze liepen brandwonden op. Drie ervan werden verzorgd door het Rode Kruis, een werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere verzorging." Naar verluidt zou het om een jonge Beerschot-Wilrijk fan zijn geweest.





GMAX AGENCY Een gewonde supporter van Lierse wordt afgevoerd.

Extra manschappen

De incidenten tussen beide clans werden grimmiger. Volgens de aanhang van Beerschot-Wilrijk een gevolg van het lakse optreden van de politie. Nochtans namen zij vooraf de nodige maatregelen. "Net zoals verwacht wordt bij een risicomatch", klink het. "Bovendien werden er tijdens de match nog extra manschappen opgeroepen." In die nasleep scheurden enkele supporters van Beerschot-Wilrijk zich af en probeerden ze via de achterkant van het stadion een confrontatie aan te gaan met de rivaliserende supporters. De opgetrommelde agenten konden dit verhinderen. Er moest traangas worden gebruikt. Enkele supporters raakten bevangen en dienden te worden verzorgd. Ook aan de zijde van de politie vielen rake klappen. "Vier collega's raakten gewond. Een van hen moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis", aldus de politie nog.





Waarschuwingen

Bij Beerschot-Wilrijk zijn ze in ieder geval woedend. Naar eigen zeggen kreeg Lierse waarschuwingen en aanbevelingen van de stad na eerdere incidenten tussen beide ploegen afgelopen zomer. "Ook toen werden er vuurpijlen heen en weer gegooid tussen de supportersvakken", aldus voorzitter Eric Roef. "Er werd aangemaand om een vangnet tussen de vakken op te hangen. Een bestuurslid van Lierse vertelde dat ze hier geen geld voor hadden. Dit is niet goed te praten. Voor zo'n match ontvang je de opbrengst van 1.600 bezoekerstickets maar voor hun beveiliging is er dan geen geld." Bij Lierse vinden ze dan weer dat hen weinig te verwijten valt. "We waren voorbereid, we hebben voorzorgsmaatregelen genomen. Het is heel moeilijk om die dingen te controleren. Vuurpijlen zijn makkelijk binnen te smokkelen", reageert CEO Jan Van Elst. "De supporters van andere bezoekende ploegen zitten even dicht bij onze supporters als die van Beerschot-Wilrijk. Toen waren er geen incidenten. Er zijn altijd zaken die voor verbetering vatbaar zijn en we overwegen onder meer om in de toekomst minder supporters van bepaalde ploegen toe te laten."





Sancties

De politie gaat nu op basis van camerabeelden proberen na te gaan wie er achter de rellen zit. Mogelijk volgen er dan sancties of komen er strafrechtelijke gevolgen. Over een ding zijn beide ploegen het eens: "Wie er begonnen is, maak niet uit. Dit hoort helemaal niet bij het voetbal." Opmerkelijk is dat er tussen beide supporterclans ook heel wat supporters van andere clubs zoals het Nederlandse Feyenoord en Antwerp zaten. Iets wat mogelijk bijdroeg tot het overkoken van de emoties.