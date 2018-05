Academie vormt één front tegen oorlog EREGASTEN ZIJN RUDI VRANCKX EN MUZIEKARTIESTEN UIT IRAK BERTJE WARSON

11 mei 2018

02u38 0 Lier Zondag vormt de Lierse Academie voor Muziek, Woord en Dans samen met 2.000 leerlingen en sympathisanten één front tegen oorlog. De blikvanger wordt een reuzengroot honingraat die de vredesdroom symboliseert. "Samen met Rudi Vranckx zijn zes musici uit de Iraakse stad Mosul onze gast", zeggen directeurs Geert Hendrix en Erwin Scheltjens.

Op het grasveld in de tuin van de Academie voor Muziek, Woord en Dans prijkt dezer dagen een reuzengroot kunstwerk van honingraten. "Het idee komt van Lierenaar Ronald Marien die zich liet inspireren door bijen. Hij, zijn broer Freddy en Alex Konings ontwierpen en bouwden samen met een enthousiaste ploeg vrijwilligers deze 'FRONT- kathedraal' op. Meer dan 900 mensen onder wie leerlingen, leraars, familie en sympathisanten werkten maandenlang aan 950 zeshoeken die ze versierden met de vredesdroom als thema. Zo kwamen ze tot één reuzengrote honingraat. Ook de Academie voor Schone Kunsten zette haar schouders met een kleurrijk keramisch tegelproject onder het 'FRONT'. Onze LIERische Kunsten staan in het teken van vrede en verdraagzaamheid", vertelt directeur Erwin Scheltjens.





Ode an die Freude

Iedereen kon voor drie euro een zeshoek kopen en decoreren waarvan de opbrengst gaat naar de heropbouw van de Muziekacademie in Mosul. Zes muzikanten uit Mosul treden zondag mee op. Oorlogsjournalist Rudi Vranckx bracht reeds een container met muziekinstrumenten naar het gevaarlijke oorlogsgebied Mosul waar muziekinstrumenten door IS vernietigd werden. Rudi Vranckx zal heel de dag aanwezig zijn om de concerten te leiden.





Het groots vredesfeest begint al 's morgens vroeg om 9.30 uur in de Jezuïetenkerk met het Harmonieorkest en Rudi Vranckx. De hele dag door treden er meer dan 65 formaties op. Zes muzikanten uit Mosul zullen om 19 uur optreden met het Harpensemble met liefst 20 harpen, in de Auditiezaal om 14.15 met het Gitaarensemble en het Vocaal Ensemble om 10.30 uur in de Colibrant. Als apotheose brengen 200 uitvoerders om 15.30 uur en 18.30 uur de Negende Symfonie van Beethoven 'Ode an die Freude' onder leiding van dirigent Geert Hendrix in de Sint-Gummaruskerk. "Deze dag staat volledig in het teken van vrede en verdraagzaamheid", zegt coördinator Vera Van Eyndhoven. "Samen met het orkest La Passione en verschillende koren brengen wij met 'de Negende van Beethoven' het orgelpunt van de buitengewone dag", zegt Vera Van Eyndhoven nog.