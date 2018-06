Academie schittert met modeshow in Jezuïetenkerk 25 juni 2018

02u41 0

Studenten van de afdeling Mode van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten toonden zaterdag hun prachtige collecties op de catwalk in een afgeladen volle Jezuïetenkerk. De catwalk had de vorm van een kruis en liep van voor het altaar tot tegen de zittribune. Aangepaste muziek en belichting maakten het af. Onder leiding van docent en fashion designer Tom Van der Borght staken de studenten een eigenzinnige show in elkaar. De leerlingen brachten een knappe, kleurrijke en wervelende modeshow, die op en top af was, waarvoor de studenten een geweldig applaus kregen. (WAE)