Academie laat publiek tekenen in Hoeve Engels 02 februari 2018

02u46 0 Lier De Academie voor Beeldende Kunsten, die 410 leerlingen telt, pakt vanaf vandaag vrijdag tot en met zondag uit met de expo 'Testbeeld' in Hoeve Engels. Het gaat om meer dan honderd kunstwerken en een bijzonder, interactief project waarmee kinderen en volwassen tekeningen en schilderijen op doorschijnend doek kunnen creëeren.

De Academie voor Beeldende Kunsten, die haar vaste stek heeft in de Tibourschrans midden in het groen, gaat dit weekend op verplaatsing. "Alle ateliers teken- , schilder- en keramiekkunst en digitale beeldvorming verhuisden afgelopen dagen met hun kunstwerken naar Hoeve Engels aan de Kesselsesteenweg in Nijlen. Tekenaars en schilders werken er met zwart-wit beelden en zorgen voor monumentale figuratieve kunstwerken. De keramisten laten zich inspireren door kunstenaar Tal R en creëeren abstracte beelden. Het gaat om meer dan honderd werken die onze leerlingen exposeren", legt directeur Philippe Geurden uit.





Met stift

Het leuke is dat de tentoonstelling 'Testbeeld' de toeschouwer uitdaagt deel te nemen. "Bezoekers kunnen tekenen en schilderen met stiften op doorschijnend papier dat geprojecteerd wordt op grote doeken. Zo nemen zij deel aan dit exclusieve project en worden zij allemaal kunstenaars", vervolgt de directeur.





De expo 'Testbeeld' past in de 'Dag van de Academies' en kreeg als titel 'boodschap van algemeen nut' mee. Vanavond vrijdag om 20 uur opent 'Testbeeld' feestelijk de deuren in 'Hoeve Engels' Kesselsesteenweg 35 in Nijlen. De expo is open op zaterdag van 10 tot 17 uur en op zondag van 10 tot 12 uur. (WAE)