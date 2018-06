Academie houdt modeshow in Jezuïetenkerk 23 juni 2018

Studenten van de afdeling Mode van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten tonen vandaag zaterdag 23 juni hun collecties op de catwalk in de Jezuïetenkerk. Onder leiding van docent en fashion designer Tom Van der Borght hebben de studenten een eigenzinnige show in elkaar gestoken waarin persoonlijkheid en het verleggen van grenzen centraal staan. Ook de leerlingen van het Kantatelier laten hun creaties bewonderen. De modeshow vindt plaats om 20 uur. In het kader van de 225ste verjaardag wordt er op evenveel plekken tentoongesteld. Info: https://academie.uitinlier.be/nieuws/225-jaar-academie-lier-225-locaties. (WAE)