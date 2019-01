AC Lyra schenkt 1 250 euro van Kerstnatuurloop aan goed doel Kristof De Cnodder

14 januari 2019

Atletiekclub Lyra overhandigde onlangs een cheque ter waarde van 1 250 euro aan de vzw Oikonde, die zich inzet voor mensen met een beperking. Het ging om de opbrengst van Lyra’s jaarlijkse Kerstnatuurloop.

De Natuurlopen van Lyra zijn intussen een begrip in de streek. De hele winter door organiseert de vereniging één keer per maand een jogging in de groene gordel rond Lier, nu al voor het zestiende jaar op een rij. Ook op 26 januari, 16 februari en 30 maart zijn er nog Natuurlopen voorzien. De verwachting is dat men bij één van deze gelegenheden de in totaal 50 000ste jogger zal mogen begroeten.