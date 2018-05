Ac Lyra is de vijfde beste club van het land 17 mei 2018

02u25 2 Lier Terwijl de voetbalclub van Lier een zwarte periode doormaakt, gaat het de atletiekclubs van Lier voor de wind. De mannenploeg werd zondag vijfde in de hoogste afdeling van de interclub in Gent. Door de degradatie van AVKA is Ac Lyra volgend jaar de enige club uit de provincie Antwerpen in hoogste afdeling.

Atletiek

Net als vorig jaar mag Ac Lyra zich de vijfde beste atletiekclub van het land noemen. De ploeg zette een collectief sterke prestatie neer. Dankzij mooie resultaten in de spurt en de estafette en een mooie overwinning van Michael Somers op de 1500m scoorde de club 126 punten.





"Vlak voor de afsluitende estafette stonden we zevende in de laatste tussenstand, maar dankzij de aflossingen rukten we nog op naar de vijfde plek", doet clubsecretaris Gery Follens het relaas van de interclubdag. "Heel leuk dat we als afsluiter de 4x100m estafette nog wonnen. Dat is een mooie revanche op RESC (op het afgelopen BK estafette klopte de 4x100m-ploeg van RESC Ac Lyra in eigen huis). Echt wel een opsteker. Globaal haalden we een goed resultaat. Iedereen heeft op z'n kunnen gepresteerd. De afwezigheid van enkele sterkhouders, zoals verspringer Mathias Broothaerts, hebben we prima opgevangen."





Het resultaat met een jonge en sterke ploeg doet dromen.





"Als we ooit eens een keer helemaal op volle sterkte zijn, kunnen we over enkele jaren meedoen voor de titel als alles een keertje meezit. Waarom niet? Bovendien hebben we veel beloftevolle jongeren in de ploeg. Kijk maar naar onze junior Simon Verherstraeten die met 1.1m tegenwind een sterke 10''91 neerzette op de 100m. Omdat hij nog jong is hebben we hem bewust nog gespaard en hem enkel ingezet op de 100m en de 4x100m. Met ook anderen jongeren zoals speerwerper Lukas Bats en hoogspringer Arni Min ziet het er voor de toekomst rooskleurig uit. Het zit wel snor. Leuk ook dat tienkamper Bernard Seutin na een hele lange afwezigheid een mooi wederoptreden maakte in het polsstok. Van Michael Somers, die op knappe wijze de tactische 1500m naar zijn hand zette, hebben we ook het laatste nog niet gezien. Sterk hoe hij kleppers als Pierre-Antoine Balhan en Ali Hamdi versloeg." (BSE)