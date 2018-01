Aanvaller La Rocca vraagt genade 02u29 1

Een jongeman uit Mechelen kwam gisteren samen met zijn raadsman een opschorting vragen gekoppeld aan voorwaarden. De twintiger ging op 30 juli 2016 volledig door het lint in de Lierse dancing La Rocca. De aanleiding was een discussie over een gsm-toestel. Het slachtoffer had deze namelijk van beklaagde afgenomen en in zijn broekzak gestoken. Beide heren werden door de discussie buiten gezet door de buitenwippers. Buiten werd de ruzie gewoon verder gezet. "Het waren barbaarse feiten. Meneer begon zijn slachtoffer te slaan en te stampen. De man moest naar het ziekenhuis omdat hij bloedde en het bewustzijn had verloren", aldus de openbaar aanklager gisteren op zitting. De man werd voor de feiten eerder al bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van twaalf maanden en een geldboete van 900 euro. De aanklager week gisteren niet af van die straf en vroeg aan rechter Erika Colpin de bevestiging van het vonnis. Aan de zijde van beklaagde werd er gisteren niet veel toegevoegd. De jongeman, die op het moment van de feiten twintig jaar was, kon er zich helemaal niets meer van herinneren. Vonnis volgende maand. (TVDZM)