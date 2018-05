Aanschuiven voor boekenverkoop stadsarchief 07 mei 2018

Afgelopen weekend was het een grote overrompeling in stadskantoor 'Den Bloeyenden Wijngaerdt' voor boeken van en over Felix Timmermans, uitgaven over Lodewijk Van Boeckel, Bernard Janssens en andere geschiedenisboeken. "Meer dan driehonderd boeken gingen van de hand", zegt stadsarchivaris Els Michielsen. Mensen stonden al aan te schuiven voor het stadskantoor opende. "Ik ben met de fiets van Mechelen naar Lier gefietst. Toch wel een uur fietsen en speciaal langs de Netedijken om in de stemming van Felix Timmermans te komen", vertelt Marie José De Wachter. (WAE)