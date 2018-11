Aanhouding van cannabisboeren verlengd TVDZM

13 november 2018

16u30 1 Lier De raadkamer in Mechelen heeft vanmiddag de aanhouding van drie mannen verlengd. Het trio werd vorige week donderdag opgepakt in een onderzoek naar een cannabisplantage in Lier.

De recherche van de lokale politie Lier viel de woning langs de Lispersteenweg donderdag binnen. De drie verdachten werden op heterdaad betrapt. Volgens onze informatie waren ze er op dat moment bezig met het knippen van de cannabisplanten. De drie werden meegenomen naar het politiekantoor. Het ging om een Nederlander en twee Vietnamezen. Alledrie werden vrijdag voor onderzoeksrechter Theo Byl gebracht. Sindsdien zitten ze in de gevangenis op verdenking van cannabisteelt en diefstal van elektricteit.

Bij het doorzoeken van de woning werden er in totaal 410 cannabisplanten aangetroffen. De plantage was professioneel opgebouwd. Er werden ventilatoren geplaatst om de geur te verminderen en de elektriciteit werd voor de meter afgetapt. Na de vondst werd de woning verzegeld, de politie liet de plantage inmiddels afbreken. Het materiaal en de cannabisplanten werden in beslag genomen en zullen binnenkort worden vernietigd. Het onderzoek gaat inmiddels verder. Momenteel is hun rol binnen de cannabisbende nog niet bekend.

De drie verdachten werden gisteren voor de raadkamer gebracht. Die moest beslissen of hun aanhouding werd verlengd. Na beraad besliste de voorzitter van de raadkamer om alle drie langer in de gevangenis te houden. Of er beroep zal worden aangetekend tegen de beslissing is nog niet gekend.