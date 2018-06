A-terrein Lierse wordt speelklaar gemaakt 12 juni 2018

Het A-terrein van Lierse wordt momenteel met man en macht speelklaar gemaakt. "Dit wil zeggen dat tegen het nieuw seizoen opnieuw in het Herman Vanderpoortenstadion gevoetbald wordt", zegt manager Stefan Van Lommel. "Onze mannen zijn al van vrijdag het grasveld aan het maaien en gras aan het leggen zodat het er straks piekfijn bij ligt. Alles moet klaar zijn tegen de volgende competitie en dat begint het eerste weekend van september. De Beker van België begint zelfs al half augustus. Wij hebben een deal met de curator dat de oude naam K.Lierse SK. behouden mag blijven. Volgens het Belgisch Wetboek is dit in orde maar voor de Koninklijke Voetbalbond niet. Lierse gaat officieel samen met de Kempenzonen, al is de naam nog wel in onderhandeling. Een samengaan van Lierse met Lyra zal niet meer kunnen. Maar het belangrijkste is dat er terug gevoetbald wordt op Lierse", benadrukt Stefan Van Lommel. (WAE/