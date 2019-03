61 pv’s wegens asociaal rijgedrag Kristof De Cnodder

07 maart 2019

20u47 0

De verkeerscel van de lokale politie Lier zette in de maand februari extra in op het bestrijden van asociaal rijgedrag. In totaal werden 61 processen-verbaal uitgeschreven in dat verband.

In februari kreeg de problematiek van het asociale rijgedrag nog meer aandacht dan gewoonlijk bij de Lierse politie. Er werden gerichte controles uitgevoerd tegen zaken als invoegen op het laatste moment, de richtingaanwijzers niet gebruiken en bumperkleven, in totaal gedurende 38 uur. Ook tijdens de gewone patrouilles was er extra toezicht op soortgelijke overtredingen.

In maart gaat de focus op het bestrijden van hinderlijk parkeren.