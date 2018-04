60 jongeren tonen hun kunnen op Broeihaard 10 april 2018

Komend weekend organiseren jongeren de derde editie van Broeihaard Kunstenfestival. Dit unieke festival vindt plaats in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en in de Jezuïetenkerk in Lier. Zestig jonge kunstenaars verwachten een duizendtal bezoekers.





"Wij willen jongeren een podium bieden om hun talent te tonen aan een groot publiek", zegt medeorganisator Eef Ceulemans. "Alle kunstdisciplines zijn welkom: beeldende kunst, (kort)film, muziek, poëzie, dans, fotografie, theater en performance. Tot half maart konden alle creatieve jongeren van Lier en omstreken zich registreren om deel te nemen aan het festival. Nu zorgen de organisatoren voor een uitnodigende inkleding. Op verschillende podia en in de gangen van de Academie krijgen de deelnemers ruimte om hun werk te demonstreren. Tegelijk vind je er een Handmade Market waar ontwerpers hun creaties tonen en verkopen. Het festival wordt volledig georganiseerd door jongeren."(WAE)