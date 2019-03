56 procent van personeel tegen sociaal voorakkoord Van Hool Kristof De Cnodder

12 maart 2019

Bij busbouwer Van Hool in Koningshooikt heeft 56 procent van de personeelsleden zich uitgesproken tegen het sociale voorakkoord dat vakbonden en directie vorige week bereikten.

Om het voorstel formeel te verwerpen, moest 66 procent van de werknemers tegen stemmen. Dat gebeurde dus niet, maar toch is de sociale onrust nog niet helemaal van de baan. Een groot deel van het personeel wil immers meer structurele loonmaatregelen. De vakbonden vragen nu een nieuw onderhoud met de directie en sluiten niet uit dat er in afwachting spontane acties zullen worden gehouden. LATER MEER.