56 procent van personeel tegen sociaal voorakkoord Van Hool (maar dat is onvoldoende om deal te verwerpen) Kristof De Cnodder

12 maart 2019

15u53 3 Lier Bij busbouwer Van Hool in Koningshooikt heeft 56 procent van de 3.500 personeelsleden zich uitgesproken tegen het sociale voorakkoord dat vakbonden en directie vorige week bereikten. Om het voorstel formeel te verwerpen, moest 66 procent (tweederde) van de werknemers tegen stemmen. Dat gebeurde dus niet, maar toch lijkt het getouwtrek om betere loonvoorwaarden nog niet helemaal van de baan.

Exact een maand geleden legde een groot deel van het personeel bij Van Hool het werk neer omdat één afdeling (dienst na verkoop) een loonsverhoging had gekregen, maar de andere afdelingen (nog) niet. Heel wat werknemers voelden zich bekocht, waarop vier weken van (alternerende) stakingsacties volgden.

Vorige week dinsdag leidde overleg tussen vakbonden en directie tot een voorakkoord omtrent een loonbonus, waarbij twee jaar op rij 450 euro per man zou worden uitgekeerd. Ook een fietsvergoeding, een bijkomende anciënniteitsdag en een modernisering van de refters werden afgesproken. Het voorakkoord in kwestie werd begin deze week ter stemming voorgelegd aan het voltallige personeel. Dinsdag raakte de uitslag van die stemming bekend: 56 procent van de stemmers sprak zich uit tegen de deal. Vooraf was tussen de sociale partners overeen gekomen dat het voorakkoord definitief werd als het niet door twee derde van het personeel zou worden verworpen.

Explosieve situatie

“Dat laatste gebeurde niet, dus het voorakkoord wordt in principe bekrachtigd”, zegt Hans Vaneerdewegh van de socialistische vakbond ABVV. “Tegelijk is dit wel een vreemde en zelfs explosieve situatie, want een meerderheid van de werknemers kan zich dus niet vinden in het akkoord. Wij voelen dat veel mensen er een probleem mee hebben dat de directie geen structurele loonsherziening wil toestaan. Twee jaar op een rij een bonus van 450 euro krijgen is mooi, maar wat daarna? Dat houdt heel wat mensen bezig. De uitslag van de stemming bevestigt dat.”

“Wij hadden de directie op voorhand gewaarschuwd dat het personeel wellicht weinig enthousiast zou reageren op het voorakkoord”, gaat Hans Vaneerdewegh verder. “Omdat er scepsis blijft onder het werkvolk zullen de vakbonden de directie vragen om toch opnieuw rond de tafel te gaan zitten. De bonden plannen op korte termijn geen nieuwe acties, maar ik kan natuurlijk niet garanderen dat er de komende uren of dagen geen spontane stakingen uitbreken.”

Woordvoerder Dirk Snauwaert van Van Hool probeert de kalmte te bewaren. “Ik ga er van uit dat iedereen respecteert wat er voor de stemming werd afgesproken”, aldus Snauwaert. “Of de directie bereid is om alsnog met de vakbonden te praten? Praten kan altijd.” Afwachten of de sociale vrede op langere termijn kan worden bestendigd.