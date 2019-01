54 rode brievenbussen verdwijnen uit het straatbeeld Antoon Verbeeck Els Dalemans en Kristof De Cnodder

21 januari 2019

19u40 0 Lier Bpost wil de komende maanden snoeien in het aantal rode brievenbussen in de Mechelse regio. In totaal zouden er 54 brievenbussen worden weggehaald. In Lier verdwijnt zelfs bijna de helft van het huidige aanbod.

“Het netwerk van rode brievenbussen is sinds 2004 nooit aangepast aan de evolutie van het klantengedrag”, verkondigde bpost eind vorig jaar. Het postbedrijf zal de komende maanden het netwerk van rode brievenbussen in ons land dan ook terugbrengen van 13.000 tot 10.000. Onze regio ontsnapt niet aan die maatregel. Van de dertig rode brievenbussen op Liers grondgebied, zouden er 14 worden weggenomen. Onder andere in de Antwerpsesteenweg, Lispersteenweg, Mechelsestraat, Berlaarsestraat, Eeuwfeestlaan en Hoogveldweg verdwijnen er bussen. “Officieel zijn we nog niet op de hoogte gesteld door bpost. Als het klopt zijn we hier natuurlijk niet blij mee. Eerstdaags bespreken we deze kwestie in schepencollege”, reageert burgemeester Frank Boogaerts (N-VA).

In Mechelen verdwijnen vier rode brievenbussen, de exemplaren in de Caputsteenstraat, Kruisbaan, Heike en Vrijevelden. Bij de buren van Sint-Katelijne-Waver haalt bpost onder andere bussen weg langs de Dreefvelden, Ijzerenveld, Stationsplein en Strijbroek. Ook in Bonheiden en Duffel worden er bussen weggehaald. Rumst verliest zes rode brievenbussen, dertien stuks blijven behouden. “Zeker het verdwijnen van de brievenbussen in de Seringenlaan en de Ekkersgatstraat is erg spijtig. Het gaat hier immers om twee woonkernen -wijk Predikherenvelden en wijk Hof ten Eiken én het kerkhof van Rumst- waar plots geen rode brievenbus meer te bespeuren is”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA). In Willebroek worden maar liefst negen van de drieëntwintig rode brievenbussen geschrapt. “Al bij al is de spreiding nog behoorlijk, in alle deelgemeenten en op de grote hoofdassen blijven bussen aanwezig”, reageert burgemeester Eddy Bevers (N-VA). “Enkel in Blaasveld, waar maar twee exemplaren blijven staan, zag ik het graag anders. Maar wie weet kan er op termijn, als onze nieuwe verkavelingen zijn ontwikkeld, hier en daar weer een exemplaar bij?” In Bornem verdwijnen vier bussen uit het straatbeeld: in de Barelstraat, Breevendreef, Hingenesteenweg en op het Stationsplein. In Puurs-Sint-Amands worden de bussen in de Palingstraat, Merkenveld en Pullaar geschrapt.

De bussen in de Drieshoevestraat en Westerlosesteenweg in Heist-op-den-Berg en de bus in de Booischotse Westmeerbeeksteenweg verdwijnen uit het straatbeeld. Het plan om de rode brievenbus in de Heistse parochie Zonderschot weg te halen, werd na protest van bewoners en schepen David Geerts (PRO Heist), die het punt begin deze maand op federaal niveau ter sprake bracht, door bpost in de prullenmand gegooid. “Ik wil nu nog bekijken of ook de bus aan het rusthuis langs de Westerlosesteenweg nog een functie heeft”, aldus Geerts. Bpost laat weten dat het met heel wat gemeenten in gesprek is en er mogelijks nog wijzigingen zullen gebeuren. “Bpost heeft naar alle gemeenten begin november een brief gestuurd om hen op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in hun steden en dorpen en om hen ook uit te nodigen om eventuele suggesties door te geven. Er is geen impact is aan het netwerk van postkantoren en postpunten”, aldus woordvoerder van bpost Barbara Van Speybroek.

De brievenbussen die uit het straatbeeld verdwijnen:

CAPUTSTEENSTRAAT 178, 2800 MECHELEN

KRUISBAAN 8, 2800 MECHELEN

HEIKE 64, 2811 HOMBEEK

VRIJEVELDEN 5, 2812 MUIZEN

ANTWERPSESTEENWEG 365, 2500 LIER

BERLAARSESTRAAT 1, 2500 LIER

DE HEYDERSTRAAT 44, 2500 LIER

DORPSSTRAAT 1, 2500 KONINGSHOOIKT

EEUWFEESTLAAN 15, 2500 LIER

EIKELSTRAAT 2, 2500 LIER

HOOGVELDWEG 6, 2500 LIER

KONINGIN ASTRIDLAAN 4, 2500 LIER

LINTSESTEENWEG 31, 2500 LIER

LISPERSTEENWEG 273, 2500 LIER

MECHELSESTRAAT 24, 2500 LIER

MISSTRAAT 92, 2500 KONINGSHOOIKT

STERRENSTRAAT 54, 2500 LIER

ZEVENBERGEN 11, 2500 LIER

MECHELSESTEENWEG 252, 2820 BONHEIDEN

PUTSESTEENWEG 206, 2820 BONHEIDEN

WAVERSESTEENWEG 12, 2820 BONHEIDEN

G. VAN DER LINDENLAAN 12, 2570 DUFFEL

STATIONSSTRAAT 175, 2570 DUFFEL

DRIESHOEVESTRAAT 2, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG

WESTERLOSESTEENWEG 37, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG

WESTMEERBEEKSTEENWEG 10, 2221 BOOISCHOT

EKKERSGATSTRAAT 1, 2840 RUMST

MARKT 1, 2840 RUMST

MOLENSTRAAT 118, 2840 REET

OVERWINNINGSTRAAT 10, 2840 TERHAGEN

SERINGENLAAN 2, 2840 REET

STEENBERGHOEKSTRAAT 20, 2840 RUMST

DREEFVELDEN 40, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

IJZERENVELD 147, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

STATIONSPLEIN 3, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

STRIJBROEK 3, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

SLAMEUTERSTRAAT 1, 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

‘T PLEINTJE 13, 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

BARELSTRAAT 104, 2880 BORNEM

BREEVENDREEF 58, 2880 BORNEM

HINGENESTEENWEG 124, 2880 BORNEM

STATIONSPLEIN 1, 2880 BORNEM

MERKENVELD 1, 2870 PUURS

PALINGSTRAAT 50, 2870 PUURS

PULLAAR 222, 2870 PUURS

BAECKELMANSSTRAAT 128, 2830 TISSELT

CONSTANT BROECKMEYERSTRAAT 84, 2830 WILLEBROEK

EMIEL VANDERVELDESTRAAT 82, 2830 WILLEBROEK

JAN NEUTJENSSTRAAT 1, 2830 BLAASVELD

MECHELSESTEENWEG 246, 2830 BLAASVELD

OOSTZAVELLAND 25, 2830 WILLEBROEK

RINGLAAN 101, 2830 WILLEBROEK

STADIONLAAN 5, 2830 WILLEBROEK