500 gratis pannenkoeken op Paterkeskermis 17 augustus 2018

02u41 0

Sonia De Winter geeft vandaag het startschot van de Paterkeskermis. Sonia bakt deze namiddag in de kermistent op het Renaat Veremansplein liefst 500 pannenkoeken, gratis voor iedereen. Er valt heel wat te beleven tijdens kermis.





De Paterkes zorgen vandaag om 21 uur voor een officiële opening en 'Lost Souls and Friends' speelt gekende covers. Daarna zorgt Rudy Jones voor een gastoptreden en Luc Camps is weer even DJ Nostress. Morgen wordt er om 14 uur bingo gespeeld en om 17 uur vertrekt de Paterkesstoet aan de tent met de Lierse Keersters, de lokale reuzen en de Pallietertoeters. Vanaf 21 uur neemt het muzikaal duo Phil en Kim over met jazzy deuntjes, pop, country en rock. De avond wordt afgesloten door dj Jakke. Zondag is er de reuzengrote en vernieuwde rommelmarkt. Vanaf 8 uur kan je in de feesttent genieten van een stevig ontbijt voor 8 euro. Om 21 uur start de schlagerparade met optredens van Ronny Lee, Pino Baresi en Ive Renaarts. Tijdens de kermis zijn er mosselen met frietjes en koude schotels. De inkom gratis. (WAE)