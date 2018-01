5 gram speed kan man (38) 8.000 euro kosten 02u55 0

David G. (38) uit Lier stond voor de correctionele rechtbank in Mechelen terecht voor het bezit van 5,56 gram speed. De harddrugs hebben speurders tijdens een huiszoeking gevonden in de diepvries van beklaagde. Die huiszoeking kwam er eerder toevallig nadat de beklaagde was tegengehouden met zijn voertuig omdat hij 'vreemd gedrag' vertoonde. "Meneer gooide een sigaret uit zijn auto en gebruikte zijn pinker niet", zei de aanklager. Op de vraag of de dertiger drugs bij zich had, antwoordde de man eerlijk: "Alles ligt thuis."





Naast de drugs in de diepvries zijn er ook nog resten gevonden van een gebruikershoeveelheid drugs op een schoteltje in de schuif van een salontafeltje. "Beklaagde weet niet hoe gevaarlijk dit is. Zeker omdat de negenjarige dochter van zijn vriendin regelmatig in de woning verblijft", ging de aanklager voort. Hij vorderde een celstraf van een jaar met een geldboete van 8.000 euro gekoppeld aan probatie-uitstel. "Zo kunnen we verzekeren dat er geen drugs meer aanwezig zijn in de woning", besloot de aanklager. De verdediging vroeg een milde toepassing van de strafwet. Vonnis op 5 februari. (TVDZM)