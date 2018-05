4 miljoen euro voor archeologisch onderzoek Sint-Elisabethziekenhuis 30 mei 2018

02u28 2 Lier 4 miljoen euro. Zoveel geld heeft de stad Lier veil om archeologen te laten graven naar het 13de eeuwse Sint-Elisabethziekenhuis. Die restanten zouden zich onder de Rijksnormaalschool bevinden, waar een projectontwikkelaar 142 appartementen wil bouwen.

"Bronnen over de ziekenhuisgebouwen van het middeleeuwse Sint-Elisabeth situeerden de kliniek vooraan in de Berlaarsestraat, op de plek van de leegstaande Normaalschool", vertelt Herman Bonné, vrijwilliger in het Lierse stadsarchief. Op die plaats plant projectontwikkelaar Tijdelijke Handelsvereniging THV Vanhaerents de bouw van zo'n 142 appartementen. Om het archeologisch onderzoek te bekostigen heeft de stad Lier liefst 4 miljoen euro over, en daar werd hevig over gediscussieerd in de gemeenteraad.





"Wat is het algemeen belang van de projectontwikkelaar die enkel winst wil realiseren"? vroeg onafhankelijk raadslid Marcel Taelman zich af. "Uit vooronderzoek blijkt dat er aanzienlijke archeologische vondsten zullen te vinden zijn op de site", verdedigde burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) de kosten. Al blijft het toch wat koffiedik kijken: pas als de dieper beginnen graven zullen ze echt weten wat er in de ondergrond steekt. Hoogstwaarschijnlijk stoten ze op restanten van het 13de eeuwse oude Gasthuis. (WAE)