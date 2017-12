250.000 euro subsidie voor aanleg groene long 02u35 0 repro Bertje Warson Een plan van het toekomstige landschapspark 'Pallieterland' (groen zone). Lier Het project 'Pallieterland' van de stad Lier werd door Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw verkozen tot laureaat van de Vlaamse projectoproep 'Natuur in je Buurt'. "Hiermee sleept de stad 250.000 euro in de wacht voor het prachtige natuurproject", zegt schepen Walter Grootaers (Open Vld).

De minister reserveerde in het kader van de projectoproep 750.000 euro voor duurzame groenprojecten in Vlaanderen: 250.000 euro voor één Vlaamse laureaat en 500.000 euro voor tien provinciale laureaten. Het gaat steeds om projecten die zorgen voor meer en of beter groen dicht bij de mensen. Een professionele jury verkoos het project 'Lier Pallieterland' tot Vlaamse laureaat.





300 hectare

"Wij willen een stadsrandbos aanleggen zodat we een groene long rond Lier creëren. Daarbij leggen we een nieuwe achtertuin voor Lier aan van ongeveer 300 hectare met een bomerij langs de Ring, parkzones, wandel- en fietsroutes, een speelbos en volkstuintjes", legt schepen Walter Grootaers uit.





De nieuwe achtertuin ligt in de beschermde Netevallei en loopt van het station van Lier, verder naar het stadspark, het Ringenhof, het vogelreservaat Anderstad, het Hof van Lachenen en het Provinciaal Milieu Educatief Centrum (PIME) bijna tot aan de grens met Duffel. "In feite willen wij de groene long rond Lier versterken en voor een stuk gebeurt dit op gronden van het OCMW. Het ruime gebied knoopt aan bij de bestaande natuurgebieden. Het Agentschap voor Natuur en Bos en Regionaal Landschap Rivierenland zijn onze partners die dit samen met de stad uit de grond stampen", legt schepen Walter Grootaers uit. Het wordt een groot recreatiegebied maar zonder horeca", besluit hij.