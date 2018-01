230 zwemmers duiken naar nieuwjaarspakjes 02u49 0 Klaas De Scheirder Jong en oud ging in buitenzwembad De Waterperels op zoek naar ringen, waarmee de zwemmers cadeautjes konden winnen.

Liefst 230 mensen doken gisteren in buitenzwembad De Waterperels naar nieuwjaarscadeautjes. Bibberend kwamen ze naar buiten maar éénmaal in het verwarmde zwembad - het water was 29 graden - was de kou vlug vergeten. En dan was het duiken naar een verrassingsring. Voor elke ring kon je een mooi cadeautje op de kop tikken. Bert Willems en zijn zoontje uit Sint-Katelijne-Waver wonnen de hoofdprijs: een weekendje Brugge voor twee personen met bezoek aan het zwemparadijs Olympia. Groot en klein vond het geweldig. "Wij hadden nooit zoveel volk verwacht met het natte en koude weer. Gezien het grote succes gaan we de duik volgend jaar herhalen", zegt zwembadmanager Evi De Herdt. (WAE)





Klaas De Scheirder