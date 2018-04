22 miljoen voor heraanleg 50 straten N-VA WIL KOMENDE ZES JAAR FORS INVESTEREN IN WEGENWERKEN BERTJE WARSON

28 april 2018

02u44 0 Lier N-VA Lier wil de komende zes jaar 22 miljoen euro investeren in wegenwerken. "We willen meer dan vijftig straten heraanleggen en zorgen voor veilige fiets- en voetpaden in Lier en Koningshooikt", aldus burgemeester Frank Boogaerts. Het zal afhangen van de kiezer of het project wordt gerealiseerd.

"De voorbije jaren hebben we wat de financiën betreft met de handrem op moeten rijden", vertelt burgemeester Boogaerts. "Door de werken aan de ring was het niet aangewezen om ook de binnenstad open te leggen. Bovendien moesten we eerst de schuldenberg van 82 miljoen aanpakken. Die is nu met tien procent afgebouwd", klinkt het. Die winst wil N-VA nu opnieuw investeren in straten. "In het verleden werd te weinig geïnvesteerd in straten en riolen. Bovendien werden straten als de Berlarij heraangelegd zonder nieuwe riolering, zodat ze meteen opnieuw verzakten", gaat Boogaerts verder.





Schepen voor Mobiliteit en Openbare Ruimte Bert Wollants vindt dat er al heel wat gedaan werd. "Denk maar aan de Sander De Vosstraat, Begijnhofstraat, Kanunnik Davidlaan en binnenkort de Sint-Gummarusstraat. Ook de budgetten voor asfalt en voetpaden zijn verhoogd, het moet de komende jaren veel meer zijn", zegt schepen Wollants.





Met de Berlarij, Guldensporenlaan en Eeuwfeestlaan krijgen drie van de langste straten eindelijk hun heraanleg. "Het historische Begijnhof krijgt nieuwe rioleringen en de historische kasseien worden na de werken opnieuw aangelegd. Ook de wijk rond sporthal De Komeet, de Veemarkt en wijk Pettendonk worden volledig opgewaardeerd. De wijk Kloosterheide krijgt een riolering en veilige fietspaden. En in Koningshooikt komen er veilige fietsverbindingen langs de Aarschotsesteenweg en Mechelbaan", legt de burgemeester uit.





Investeringsplan

Het investeringsplan start in 2018 en eindigt in 2025. Volgende straten staan op het lijstje voor heraanleg.





2018: Sint-Gummarusstraat, Kanunnik Davidlaan, Leike, Senthout, Spekkestraat.





2019: Ros Beiaardstraat, Veemarkt (inclusief fietspad Hoogveldweg vanaf jaagpad, Veemarkt, Zaat en Jaagpad Zaat, Marnixdreef, Fortweg, Schollebeekstraat.





2020: Berlarij, Pastoriestraat, nieuwe ontsluitingsweg station, Tramweglei, fietspaden Aarschotsesteenweg, Dorpstraat.





2021:Sterrenstraat, Komeetstraat, Maanstraat, Boomlaarstraat, Bosstraat, Eeuwfeestlaan.





2022: De 11 straten in het Begijnhof, fietspad Mechelbaan, Vogelzang, Huibrechtstraat, Koning Albertstraat.





2023: Werf, Pettendonk, Molenstraat, Woudstraat, Mijl, fietspaden Kesselsesteenweg, Pieter Breugellaan.





2024: Volmolenstraat, Kloosterstraat, Bril, Kattenstraat, Deensestraat, Eeuwfeestlaan.





2025: Guldensporenlaan, Berlaarsesteenweg buiten de Ring.