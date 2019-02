2018 was prima jaar voor Visit Lier Kristof De Cnodder

28 februari 2019

20u19 0

De toeristische dienst van de stad Lier maakte haar jaarcijfers van 2018 bekend. Mede dankzij de mooie zomer werd het een prima jaar voor Visit Lier.

“Het Toerismekantoor op de Grote Markt kende een aanzienlijke stijging in het aantal bezoekers. Exact 36 437 mensen uit 62 verschillende landen kwamen langs en dat is het op één na hoogste cijfer in tien jaar”, vertelt schepen van Toerisme Rik Verwaest (N-VA). “De ambitie is nu om het kantoor ook in het dalseizoen op regelmatige basis open te houden. Onze hotels en B&B’s toonden trouwens over het algemeen eveneens mooie groeicijfers.”

De boottochten die De Moedige Bootvissers organiseren zijn en blijven topattracties voor de toeristen. “De Bootvissers kenden hun beste jaar ooit”, geeft schepen Verwaest mee. “Verder is er duidelijk een publiek voor zaken als City Golf, Cycling Dinner, zwembad De Waterperels en escape room The Lock. Ook klassiekers als de Sint-Gummaruskerk en de Zimmertoren kenden een lichte groei in de bezoekerscijfers. Het gloednieuwe stadsmuseum, ten slotte, startte sterk. In nauwelijks drie maanden noteerden we 5 820 bezoekers.”

“Aan de andere kant voelen de stadsgidsen de individualisering van het toerisme. De groepen die deelnemen aan geleide wandelingen worden kleiner en er is minder vraag naar”, besluit schepen Verwaest.