201 te snelle chauffeurs betrapt tijdens flitsmarathon Eén iemand reed aan 65 per uur door zone 30 Kristof De Cnodder

04 april 2019

11u35 0

Ook de lokale politie van Lier deed mee aan de zogenaamde flitsmarathon die gisteren werd georganiseerd in maar liefst 26 Europese landen. Zeven procent van de gecontroleerde chauffeurs reed te snel en mag zich aan een boete verwachten.

Woensdag tussen 8 en 18 uur waren er volop snelheidscontroles in Lier en deelgemeente Koningshooikt. Zo stond er een flitsploeg opgesteld in de De Heyderstraat, de Dorpsstraat, de Waversesteenweg, de Lisperstraat, de Arthur Vanderpoortenlaan en Beukheuvel.

In totaal werden 2 866 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 201 te snel reden. De zwaarste overtreding vond plaats in de Arthur Vanderpoortenlaan, waar iemand aan 65 kilometer per uur door de zone 30 raasde.

De Lierse politie benadrukt dat men ook in de toekomst werk zal blijven maken van snelheidscontroles. De aanpak van overdreven snelheid staat immers aangeduid als een prioriteit in het zonale veiligheidsplan.