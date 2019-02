164 minderjarigen binnenkort verplicht naar

05 februari 2019

Zo’n 164 minderjarigen zullen binnenkort uitgenodigd worden op het politiekantoor van Lier. De minderjarigen werden betrapt bij een fietscontrole van de politie. Ze reden rond zonder de nodige fietsverlichting. “Ze zullen worden uitgenodigd om een les over verkeersveiligheid bij te wonen”, zegt politiewoordvoerder Magalie Derboven. De politie voerde in januari maar liefst vijf grote acties en een vijftal kleinschalige controles uit. “Verlicht fietsen is geen overbodige luxe”, klinkt het nog bij Derboven. “Het risico om bij duisternis slachtoffer te worden van een fietsongeval neemt af met een werkend voor- en achterlicht.” Naast de 164 minderjarigen, kregen ook nog 23 meerderjarigen een onmiddellijke inning. Bij de politiecontroles in januari namen in totaal 35 medewerkers deel.