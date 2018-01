16 Beerschot-fans gewond na match op Lierse 02u29 0

Volgens de supportersverenigingen hebben bij de uitwedstrijd op Lierse zaterdag 16 supporters van Beerschot medische hulp nodig gehad. Het gaat om acht vrouwen, zes mannen en twee minderjarigen. Het bestuur van Beerschot wacht op een reactie van de voetbalbond alvorens zelf een klacht in te dienen.





Na een oproep bij de supportersverenigingen kwamen er 16 klachten binnen van mensen die zaterdag of zondag medische bijstand hadden gekregen. "Zestien mensen kregen zaterdag tijdens of na de match verzorging in de medische hulppost op het Lisp. Eén vrouw heeft zich maandagnamiddag nog gemeld nadat zij een dokter had geraadpleegd voor een steen die zij zaterdag op haar borst had gekregen", zo laten de supportersverenigingen weten.





Beerschot-bestuurslid Fred Lenders spreekt zich nog niet uit over gerechtelijke stappen vanwege het bestuur. De voetbalbond zal ten vroegste eind deze week sancties bekendmaken. (PLA)